- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca va aloca bani din Fondul de Rezerva pentru achizitia de tablete pentru copiii care nu au calculator si pentru furnizarea de masti pentru persoanele sarace.

- Rectificarea bugetara aprobata de Guvern a fost publicata in Minitorul Oficial, iar ministrul Finantelor, Florin Citu, a precizat ca are doua obiective: sanatatea romanilor si pastrarea capacitatii de productie in economie. "In primul rand, sanatatea romanilor, iar in al doilea rand pastrarea…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a descoperit o frauda de 410.000 de euro din fonduri europene, bani destinați unui proiect de mediu si deturnați de un consortiu de cinci companii mici si mijlocii din Spania, Franta, Irlanda si Romania catre investitii intr-un hotel-cazinou in Cipru. Proiectul…

- Universitatea a primit finantare din bani europeni de peste 20 de milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii, precum si pentru dotarea cu echipamente specifice. „Acest centru de simulare medicala este unul dintre proiectele majore ale noastre, alaturi de cladirea Nicolae…

- Guvernul va aloca 36 de milioane 28 mii de lei Ministerului Sanatații, cu scopul de a procura echipamente de protecție pentru prevenirea infecțiilor cu Covid-19. Proiectul de hotarare a fost prezentat de catre ministrul finantelor, Serghei Pușcuța, astazi, 25 martie 2020, in cadrul ședinței Executivului.

- Florin Cițu, premier desemnat și ministru interimar al Finanțelor, avertizeaza parlamentarii sa nu mai voteze legi care pot sa puna in pericol situația financiara a Romaniei, acesta subliniind inca o data ca a fost nevoie de alocarea a 620 de milioane de lei din Fondul de Rezerva catre Ministerul Sanatații…

- Guvernul a decis, in sedinta de aseara, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 de milioane de lei – din Fondul de Rezerva bugetara, aflat la dispozitia Executivului – pentru pregatirea unitatilor sanitare, in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu coronavirus, precum si pentru optimizarea…

Proiectul consta in amenajarea unei zone de agrement și centru multifuncțional pe terenul situat in Parcul Central. Se vor realiza urmatoarele obiective: cladire multifuncționala, locuri de joaca...