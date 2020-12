Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho (57 de ani), antrenorul lui Tottenham, era foarte suparat ca a pierdut primul meci in campionat dupa 94 de zile, 1-2 cu Liverpool, cedandu-le „cormoranilor” locul de lider in Premier League. Dupa 11 etape și 94 de zile de invincibilitate in Premier League, Tottenham a pierdut in sfarșit.…

- Liverpool nu a reusit decat un rezultat de egalitate, 1-1, sambata seara, la Brighton, in etapa a 10-a din Premier League si ar putea ceda prima pozitie a clasamentului. Pe Falmer Stadium, Diogo Jota a marcat in minutul 60 pentru ''cormorani'', pentru ca Pascal Gross sa…

- Sunt frumoase rau meciurile internaționale, dar camașa e mereu mai aproape de piele decat paltonul. Astfel, cu o emoție speciala ne indreptam privirile catre un weekend magic in campionatele de top, iar in Anglia se joaca o belea de meci! Guardiola, cetațean oficial cel puțin pana in 2023, dupa recenta…

- Ziarul Unirea Principalele surse de infectare cu COVID-19. Statistica realizata de un medic, in urma discuțiilor cu pacienti Managerul spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, a precizat ca cele mai importante surse de infectate cu COVID-19 sunt transportul in comun, petrecerile, in mod…

- Fundașul Joe Rodon (22 de ani) a semnat un contract pe cinci sezoane cu Tottenham, londonezii dorind neaparat sa se intareasca in defensiva. Fostul aparator al lui Swansea City, Joe Rodon, completeaza campania de transferuri din aceasta vara, fiind al optulea transfer dupa fotbaliști precum Bale, Reguilon,…

- ​Tottenham a învins, marti, pe teren propriu, dupa loviturile de departajare, echipa Chelsea, calificându-se în sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei.Chelsea a deschis scorul în minutul 19, prin Timo Werner, dar gazdele au egalat în minutul 83, prin Erik Lamela.Mason…

- Antrenorul echipei Tottenham, Jose Mourinho, a acceptat rugamintea unui jurnalist macedonean, de a face o fotografie cu el, imagine care va fi pusa la mormantul tatalui ziaristului, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Igor Aleksandrovici i-a facut o cerere emotionanta portughezului, in timpul…

- Traian Basescu s-a dezlanțuit la adresa lui Ludovic Orban, dupa ce premierul a declarat ca Romania intra in incapacitate de plata, daca CCR va decide ca este constituționala legea de majorare cu 40% a punctului de pensie. Basescu este de parere ca Orban, practic, a chemat agențiile de rating sa retrogradeze…