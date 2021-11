Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei AS Roma, Lorenzo Pellegrini, are probleme la genunchi si nu va juca in meciul de joi, cu Bodo/Glimt, din Conference League, conform news.ro Mijlocasul acuza o inflamatie la genunchiul stang si are nevoie de cateva zile de repaus. El nu va putea evolua in meciul cu…

- Tehnicianul echipei AS Roma, Jose Mourinho, a declarat, dupa ce formatia sa a fost invinsa cu scorul de 6-1 de Bodo/Glimt in grupele Conference League, ca el este responsabil pentru acest rezultat, venit in contextul in care a ales sa le dea o sansa fotbalistilor pe care nu ii folosea de obicei,…

- AS Roma a facut figurație pe terenul celor de la Bodo/Glimt în Conference League, gruparea italiana fiind învinsa cu 6-1. La finalul partidei, Jose Mourinho a vorbit despre cauzele eșecului de proporții.A fost pentru prima data în cariera când o echipa pregatita de Jose Mourinho…

- Presa din Italia n-a digerat prea ușor infrangerea usturatoare suferita de Roma lui Jose Mourinho in Norvegia, 1-6 cu Bodo/Glimt. Reputatul tehnician e considerat principalul vinovat pentru dezastrul de joi seara. AS Roma, una dintre cele mai puternice echipe din Conference League, a fost umilita de…

- Meciul CFR Cluj - AZ Alkmaar, de joi, din Conference League, va fi arbitrat de o brigada din Turcia, cu Halis Ozkahya la centru. El va fi ajutat Ceyhun Sesiguzel si Cevdet Komurcuoglu. Rezerva va fi Alper Ulusoy. Meciul va avea loc de la ora 22.00.

- Alexandru Mitrița pare ca s-a integrat perfect in Grecia, la noua sa echipa, Paok Salonic. Fostul jucator al Universitații Craiova a reușit, miercuri seara, cel de-al doilea sau gol pentru formația elena, dupa cel din Conference League, de pe terenul echipei Lincoln. De aceasta data, Mitrița a punctat…

- CFR Cluj a fost invinsa de Jablonec, scor 0-1, la debutul in grupele UEFA Conference League. Helmuth Duckadam (62 de ani) a criticat evoluția lui Billel Omrani (28 de ani). Toate detaliile despre Jablonec - CFR, AICI! CFR Cluj a avut o prestație ștearsa la debutul in Conference League. Punctul de minim…

- Formatia CFR Cluj a pierdut, joi seara, returul play-off-ului Ligii Europa, scor 1-2, pe teren propriu, cu Steaua Rosie Belgrad. In prima mansa, scorul a fost 4-0, astfel ca sarbii s-au impus cu 6-1 la general si vor juca in grupele Ligii Europa, in timp ce echipa CFR Cluj va evolua in grupele Conference…