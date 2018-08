Stiri pe aceeasi tema

- Astazi am ales trei selecții cu ajutorul carora avem șanse mari de a ne dubla investiția la inceput de week-end. Iata Biletul Zilei: Astazi va debuta noul sezon al Premier League, iar meciul Manchester United- Leicester nu avea cum sa lipseasca dintre selecțiile noastre. Formația condusa de Mourinho…

- Manchester United a castigat cu 2-1 amicalul cu Real Madrid la turneul "International Champions Cup". Englezii au inceput ca din tun si au marcat de doua ori in primele 27 de minute prin Alexis Sanchez si Ander Herrera.

- Jose Mourinho, managerul portughez al lui Manchester United, e furios ca "din lista de 5 nume propuse acum cateva luni nu a venit nimeni". Iar casele de pariuri ofera cota 5/1 pentru a fi intaiul schimbat in acest sezon din Premier League. Mancheste United nu ține pasul la transferuri cu Liverpool și…

- Harry Maguire (25 de ani), fundașul central al lui Leicester și al naționalei Angliei, este dorit de Jose Mourinho la Manchester United. Anglia și Belgia joaca sambata, de la 17:00, in finala mica a Campionatului Mondial Turneul final din Rusia l-a adus in centrul atenției pe Harry Maguire. Fundașul…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care pregateste echipa engleza Manchester United, s-a declarat convins ca Anglia va face o figura frumoasa la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), datorita jucatorilor cu mare experienta din lot, relateaza Reuters.''Ei au un grup de jucatori tineri…

- La meciul internațional amical dintre Romania și Finlanda, de marți, 5 iunie 2018, spectatorii de la tribuna 0 arenei Ilie Oana au ramas uimiți cand, intr-o loja, l-au zarit pe nimeni altul decat celebrul antrenor al nu mai puțin celebrei vicecampioane a Premier League, portughezul Jose Mourinho, de…

- Jose Mourinho, antrenorul echipei Manchester United, a exclus o posibila revenire pe Old Trafford a atacantului Cristiano Ronaldo, estimand ca acesta nu se va desparti in viitorul apropiat de clubul spaniol Real Madrid, in ciuda diverselor zvonuri care circula in presa internationala "Consider…

- Fostul mijlocas international Michael Carrick, care duminica inca juca, a devenit cateva zile mai tarziu membru al staff-ului tehnic al clubului englez de fotbal Manchester United, la care a activat aproape intreaga cariera, la cererea antrenorului Jose Mourinho si va debuta sambata pe banca in finala…