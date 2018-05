Mourinho, 800.000 de euro ca sa scape de puscarie

Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Jose Mourinho, fostul antrenor al echipei de fotbal Real Madrid, a ajuns la un acord cu Procuratura spaniola, pentru a pune capat procedurii judiciare deschise impotriva sa si a evita o pedeapsa cu inchisoarea, scrie cotidianul El Mundo in editia sa de marti, citata de Agerpres. Publicatia…

- Portughezul Jose Mourinho, fostul antrenor al echipei de fotbal Real Madrid, a ajuns la un acord cu Procuratura spaniola, pentru a pune capat procedurii judiciare deschise impotriva sa si a evita o pedeapsa cu inchisoarea, scrie cotidianul El Mundo in editia sa de marti. Publicatia iberica precizeaza…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a disputat meciul cu numarul 100 in Liga Campionilor la fotbal pentru Real Madrid, marti seara, contra formatiei Bayern Munchen, si are in total 152 de partide disputate in cea mai importanta competitie intercluburi de pe continent, informeaza agentia EFE. Ronaldo…

- Fiscul spaniol a respins o oferta facuta de Cristiano Ronaldo prin intermediul avocatului sau, Jose Antonio Choclan, de a achita 3,8 milioane de euro din suma reclamata de autoritatile din Spania, in speranta de stopare a oricarei actiuni penale, relateaza cotidianul As.“Cristiano nu a oferit…

- Jose Mourinho are un sezon contradictoriu la Manchester United, dar a semnat de curand un angajament inedit. Mourinho va castiga 1,9 milioane de euro in cele patru zile cat va fi consultant pentru postul TV Russia Today. Altfel spus, antrenorul lui Manchester United va pune mana pe 475.000 de euro…

- Zvonurile conform carora David De Gea (27 ani) ar fi aproape de a semna cu Real Madrid in vara se amplifica, astfel ca Manchester United intentioneaza sa ii propuna o noua intelegere goalkeeper-ului spaniol pentru a-i muta atentia de la alte oferte. ...

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a propus, miercuri, intr-o interventie televizata, modificarea legislatiei in asa fel incat penalii care platesc prejudiciile din dosar sa nu faca inchisoare. “Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. rebuie…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a devenit primul jucator din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate pentru un singur club in Liga Campionilor la fotbal, gratie dublei din meciul cu PSG (3-1), din prima mansa a optimilor de finala ale competitiei, despre…