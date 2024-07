Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024: Romania va trimite la Paris 2024 un numar de 101 sportivi, menținand astfel o prezența similara cu cea de la Tokyo 2021, ultima competiție olimpica. Aceasta echipa diversificata va concura in numeroase discipline, aducand speranțe și mandrie naționala. Prima participare…

- Un acoperiș s-a prabușit pe principalul aeroport din capitala Indiei, New Delhi, din cauza ploilor abundente. In urma celor intamplate, cel puțin o persoana a fost ucisa, in timp ce alte opt au suferit rani grave. Un terminal intreg a fost evacuat. Incident in New Delhi Acoperișul din zona plecari a…

- Simona Halep nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris, conform anunțului facut de Federația Internaționala de Tenis (ITF). In ciuda unor eforturi considerabile din partea echipei sale și a Federației Romane de Tenis (FRT), Halep nu a indeplinit criteriul legat de clasament. In prezent,…

- David Popovici l-a invins pe campionul mondial la Barcelona in proba de 200 metri liber, realizand cel mai bun timp al sau din 2024. David Popovici, tanarul inotator roman in varsta de 19 ani, a obținut o victorie in proba de 200 de metri liber in cadrul celei de-a doua etape a circuitului Mare Nostrum.…

- Peste 60 de orașe din Europa, printre care și zece orașe din Romania, vor proiecta mesaje, de Ziua Europei, prin care incurajeaza cetațenii sa voteze, cu o luna inainte de alegerile europene din 6-9 iunie. Arcul de Triumf din Paris, Colosseumul din Roma, Arcul de Triumf din București și Piața Centrala…

- Moara Moulin Rouge, unul dintre cele mai faimoase obiective turistice din Paris, a fost afectata de un incendiu in noaptea de joi, 25 aprilie. Potrivit agenției de presa AFP, aripile acesteia s-au prabușit. Nimeni nu a fost ranit in timpul incidentului, au declarat serviciile de pompieri. Deocamdata…

- Moara Moulin Rouge, unul dintre cele mai faimoase obiective turistice din Paris, a fost afectata de un incendiu in noaptea de joi, 25 aprilie. Potrivit agenției de presa AFP, aripile acesteia s-au prabușit. Nimeni nu a fost ranit in timpul incidentului, au declarat serviciile de pompieri. Deocamdata…

- Participarea Romaniei la Jocurile Olimpice de vara din 2024 de la Paris este pusa in pericol din cauza lipsei finanțarii. Un proiect de OUG explica de ce suntem in aceasta postura și la ce soluție apeleaza Guvernul pentru a rezolva aceasta problema. Loteria Romana va aloca o cota de maxim 30% din incasarile…