Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum cotidianul nostru a anunțat, primarul Gigel Jianu și noul administrator special al Uzinei de Alimentare cu Apa și Agent Termic Motru au ținut, miercuri, o conferința de presa in care au prezentat neregulile depistate la UATAA dupa demiterea lui Eugen Corcoața. Primarul PNL de…

- In numai o saptamana de la destituirea din funcția de administrator special al UATAA Motru a pesedistului Eugen Corcoața, inlocuitorul acestuia, membru PNL, scoate la iveala nenumarate nereguli cu iz penal facute in incinta uzinei in ultimii ani. Speriat de dezastrul din unitate, Țurlea l-a…

- Janina Rat și Florentina Petrișor, de la PNL și PSRo, sunt cele doua consiliere care au misiunea de a-l da pe Eugen Corcoața, administratorul special al Uzinei de Apa și Agent Termic Motru, jos din scaunul in care a fost intronat de PSD in urma cu aproape 10 ani. Cele doua ii vor taia, saptamana…

- Autoritațile din Motru vor construi o noua centrala termica la Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa din localitate. Primarul din Motru, Gigel Jianu, a declarat ca vechile cazane vor fi inlocuite cu o centrala performanta care sa fie eficienta și care sa poata livra cantitațile necesare de apa…

- Autoritațile din Motru vor construi o noua centrala termica la Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) din localitate. Primarul din Motru, Gigel Jianu, a declarat ca vechile cazane vor fi inlocuite cu o central performanta care sa fie eficienta și care sa poata livra cantitațile necesare de…

- Gigel Jianu acuza in continuare management defectuos la Uzina de Alimentare cu Apa si Agent Termic Motru, unitate care s-a aflat, in ultimii ani, in insolvența. Edilul nu a renunțat la ideea de a-l schimba din funcție pe administratorul special, social-democratul Eugen Corcoața.…

- Echipa din Liga a II-a, Turris Turnu Magurele, și-a anunțat noul antrenor. Erik Lincar a revenit pe banca tehnica a clubului, iar anunțul oficial a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a formației."Acum la cumpana dintre ani, va uram un calduros "La multi ani!", anuntând…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru va continua sa ramana in insolvența și in urmatorul an. Administratorul judiciar a intocmit deja documentația in acest sens și aceasta va fi prezentata judecatorului. UATAA Motru a parcus perioada legala de insolvența. Aceasta poate fi prelungita…