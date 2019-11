Seful de campanie al candidatului PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat, luni seara, ca pentru turul doi al alegerilor prezidentiale se va merge pe acelasi tip de campanie pentru Klaus Iohannis, mitinguri si intalniri cu organizatiile liberale si cu cetatenii, sustinand ca o dezbatere cu contracandidatul acestuia, liderul PSD, Viorica Dancila, nu trebuie sa aiba loc.



"In seara aceasta am avut o prima sedinta de campanie dupa primul tur al alegerilor. Am facut o prima analiza a rezultatelor, unde au fost rezultate foarte bune si unde mai avem de muncit si sa imbunatatim rezultatul.…