- Reprezentanții Garzii de Mediu Mureș au anunțat miercuri, 9 septembrie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook a instituției, faptul ca in dimineața zilei curente, un urs a fost accidentat de un autovehicul pe E60, in apropierea localitații Gaiești. ,,Ursul a fost tranchilizat…

- Vineri, 4 Septembrie de la ora 22:00, la Uzina Foto din Targu Mureș, va rula filmul in premiera la Tg- Mures, "Soții de militari", o poveste care inspira si care impresioneaza prin forta prieteniei, a dragostei si a sprijinului in vreme de razboi. In timp ce partenerii lor de viata lupta in Afganistan,…

- Conducerea Alianței USR-PLUS Mureș a anunțat luni, 24 august, prin intermediul unui comunicat de presa, ca la alegerile locale mdin 27 septembrie va sprijini candidatul propriu la Primaria municipiului Targu Mureș, și nu candidatul propus de PNL. Totodata, in comunicat se mai menționeaza ca la nivelul…

- Tratamentul a inceput aseara, la un pacient din Targu-Mureș cu pneumonie și COVID-19 care se afla in stare grava. Cele șase pungi de plasma hiperimuna a cate 200 ml fiecare, necesare pentru tratament, provin de la doi galațeni și a fost prelevata la Centrul de Transfuzie Sanguina din Galați. Pacientul…

- Candidatul independent la Primaria din Targu Mureș, Soos Zoltan, a prezentat detaliile unui concept pentru transformarea municipiului in Smart City, obiectiv aflat in planul de reconstrucție a orașului. In cadrul unei dezbateri pe tema conceptului Smart City (Oraș Inteligent), la care au participat…

- SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL scoate la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice : spatiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala parter, in suprafata de 35,5 mp; spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața…

- Noua Unitate de Suport Medical COVID-19, construita in timpul starii de urgenta prin reamenajarea salii polivalente de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures, primeste, incepand de luni, primii 10 pacienti infectati cu SARS-CoV-2, proveniti…

- Retailerul romanesc de mobilier și decorațiuni Casa Rusu și-a deschis porțile noului magazin din Targu Mureș joi, 16 iulie. Magazinul este situat in Complexul Comercial Aushopping de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 291. Avand deja 20 de magazine deschise pe intreg teritoriul țarii, și cel din Targu…