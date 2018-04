Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Southwest Airlines a aterizat de urgența pe Aeroportul Internațional din Philadephia, dupa ce motorul stâng a explodat în aer. Pilotul a dus aeronava într-o zona izolata pe pista, unde pasagerii au fost debarcați. Aeronava plecase din…

- O persoana a decedat, iar alte sapte au fost ranite, marti, dupa ce motorul stang al unui avion de pasageri a explodat, ceea ce a provocat panica in timpul zborului care s-a incheiat cu o aterizare de urgenta in estul orasului american, relateaza DPA. Avionul apartinand companiei Southwest…

- Pasagerii unui avion al companiei americane Southwest Airlines au trait momente de groaza, marți, in timpul unui zbor spre Dallas, dupa ce au auzit explozia puternica a unuia dintre motoare și au vazut cazand maștile de oxigen, dar și cum o femeie este trasa in afara avionului printr-un geam spart,…

- Aterizare de urgența pe aeroportul internațional din Philadelphia. Un Boeing 737 aparținand companiei Southwest Airlines a fost nevoit sa intrerupa zborul de la New York la Dallas in urma unor probleme la un motor.

- Un avion a aterizat de urgența in SUA, dupa ce un motor ar fi explodat, in aer. Aeronava a fost adusa la sol și doar un pasager a suferit rani. Cursa era New York – Dallas. Avionul a aterizat in Philadelphia. In interiorul aeronavei au fost scene de coșmar, oamenii, care au vazut explozia, au […] The…

- Un avion al companiei Southwest Airlines a aterizat de urgența pe Aeroportul Internațional din Philadephia, dupa ce motorul stang a explodat in aer. Pilotul a dus aeronava intr-o zona izolata pe pista, unde pasagerii au fost debarcați. Aeronava plecase din New York spre Dallas.…

- Un avion care aperține companiei Southwest Airlines a facut o aterizare de urgența pe Aerportul Internațional din Philadephia, dupa ce motorul stang a explodat in aer. Incidentul s-a petrecut la ora 11:00 (ora locala). Klaus Iohannis nu o revoca pe Laura Codruța Kovesi. „Motivele de revocare nu au fost…

- O pasagera care a țipat și a jignit o femeie pentru ca fiul ei plangea, intr-un avion al companiei aeriene Delta, la inceputul acestei luni, a fost concediata de la postul sau din guvern din statul New York, in urma incidentului.