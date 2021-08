Motorul mai mare cu 0,3 centimetri cubi i-a adus o condamnare

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul baiatului de 9 ani din Dej, gasit in coma, mancat de viermi și muște, intr-un apartament din Dej, șoca intraga țara in urma cu exact un an. Cand a fost descoperit, pe 24 iulie 2020, zone ale corpului baiatului erau intrate in putrefacție din cauza ranilor netratate. Baiatul a murit pe 9 august…

- Matei Strugurel este primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Miercuri, Curtea de Apel Ploiești a respins apelul intentat intentat de acesta, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare, data de Judecatoria Buzau, ramane definitiva.

- Gabriela Ciuburciu, acționar majoritar și fost director general al societații Vascar Vaslui, a fost condamnata vineri, 16 iulie, la șase ani și opt luni de inchisoare, alaturi de trei dintre partenerii de afaceri. Sentința este definitiva. Pedeapsa a fost majorata de la patru ani și patru luni de inchisoare…

- „Monstrul din parc” si-a aflat sentinta. Pedepsele primite de barbatul care a batut doi intr-un parc din Hunedoara: unul era chiar fiul sau Tanarul care a lovit doi copii intr-un parc din Hunedoara, la inceputul anului, si-a aflat sentinta. Alexandru Cobzaru, supranumit si „monstrul din parc” dupa…

- Sentința de condamnare a fostului trezorier PSD, Mircea Draghici este definitiva și a fost pronunțata de Inalta Curte de Casație și Justiție. El a fost condamnat in dosarul privind modul in care PSD a folosit subvențiile bugetare acordate de Autoritatea Electorala Permanenta. Mircea Draghici a fost…

- Joi, 3 iunie, polițiștii Secției 6 Sarasau, in cooperare cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare și Serviciului de Investigații Criminale Maramureș, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Carei, pe numele unui barbat de 39 ani din…

- Un tribunal spaniol a condamnat joi trei membri ai celulei jihadiste implicate in atacurile teroriste din august 2017 din regiunea Catalonia la 53 de ani, 46 de ani si opt ani de inchisoare, transmit Reuters si EFE. Atentatele de la Barcelona si Cambrils (oras din regiunea Catalonia) din 17-18…

- Marea Britanie a acceptat transferul pe teritoriul sau al fostului lider politic al sarbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, condamnat la inchisoare pe viata pentru genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii, pentru executarea pedepsei, a anuntat Londra miercuri, potrivit AFP si DPA, anunța…