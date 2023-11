Stiri pe aceeasi tema

- In cautarea unui echilibru intre nevoia de mana de lucru si competitivitate, Germania se gandeste sa introduca si ea saptamana de lucru de patru zile, o idee care a fost deja studiata in alte tari europene si testata de unele companii, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Timp de decenii, Germania a obținut un mare succes economic printr-o strategie neobișnuita in randul națiunilor dezvoltate: a devenit unul dintre principalii furnizori mondiali de produse manufacturate, cum ar fi automobilele și mașinile-unelte, bazandu-se pe o combinație de energie ieftina importata…

- In Germania, numarul falimentelor inregistreaza cresteri puternice dupa eliminarea schemelor de sus­tine­re de stat, scrie The Local.Peste 8.000 de companii s-au prabusit in cea mai mare economie europeana in acest an, releva date publicate recent de biroul federal de statistica al tarii. In…

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- Un pericol major planeaza asupra economiilor europene. In timp ce bancile se pregatesc sa inceteze cu majorarea dobanzilor, cosmarul stagflatiei, unde preturile raman sus, iar cresterea economica e aproape nula, da tarcoale Europei.

- Mediterana de Est poate spori securitatea energetica a Europei și poate reduce dependența acesteia de gazul rusesc. Țarile regionale sunt puternic poziționate pentru a face fața provocarilor viitoare de pe piețele globale de energie și pentru a raspunde eficient cererilor de gaze ale continentului european,…