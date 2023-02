Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft isi mizeaza viitorul pe AI, prin investitii de ordinul miliardelor de dolari. Lucrand cu startup-ul OpenAI, compania isi propune sa rivalizeze cu Google, divizie a grupului Alphabet, si sa obtina profituri mari prin intermediul instrumentelor care accelereaza toate tipurile de creare de continut,…

- Microsoft a tinut o conferinta de presa pe 7 februarie, in cadrul careia a anuntat actualizari pe baza de AI, atat pentru motorul de cautare Bing, cat si pentru browserul Edge. Microsoft a anuntat de altfel un parteneriat cu OpenAI pentru a imbunatati Bing folosind ChatGPT. Urmatoarea versiune de Bing…

- Comisia Europeana a propus regulile AI in 2021, in incercarea de a stimula inovatia si de a stabili un standard global pentru o tehnologie, utilizata in orice, de la masini cu conducere autonoma si chatbot pana la fabrici automatizate, domeniu dominat in prezent de China si Statele Unite. ”Suntem inca…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- ChatGPT este o aplicatie lansata in noiembrie anul trecut de OpenAI si care a facut senzatie in special gratie versatilitatii. Gandit initial ca un produs care sa sustina o conversatie minima, ChatGPT a ajuns sa aiba calitatile necesare inclusiv pentru a crea programe de computer, pentru a compune muzica,…

- Veniturile au crescut cu 2% la 52,7 miliarde dolari, in cele trei luni incheiate la 31 decembrie, comparativ cu estimarea medie a analistilor de 52,94 miliarde dolari, potrivit datelor Refinitiv IBES. Actiunile companiei cu sediul in Redmond, Washington, au crescut cu 4% in timpul tranzactiilor electronice,…

- Dupa ce Amazon a anunțat ca va concedia 18.000 de angajați, a venit randul Microsoft sa renunțe la 10.000 de angajați proprii. Masura este vazuta ca fiind necesara in condițiile in care clienții sai de cloud computing reduc cheltuielile, iar Microsoft se pregatește de o potențiala recesiune. Concedierea…

- Recent, OpenAI, startup-ul de inteligența artificiala fondat de miliardarul Elon Musk, a lansat programul ChatGPT, un „partener de conversație” capabil sa iți raspunda la tot felul de intrebari. Așa ca ne-am zis sa vedem și noi cum funcționeaza și am provocat chatbot-ul sa ne dea cateva idei de afaceri…