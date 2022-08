Motorola X30 Pro este primul telefon cu cameră de 200 de megapixeli; Iată dotările sale Motorola X30 Pro a fost anuntat la inceput de luna august 2022, drept primul telefon cu camera de 200 de megapixeli de pe piata. A debutat pentru inceput in China si intruneste toate detaliile unui flagship veritabil. Le aflati mai jos. Avem de-a face aici cu un telefon cu ecran cu muchii curbate si care va fi disponibil pe alb sau negru. Designul este minimalist, iar modulul camerei nu e din cale afara de original. Faptul ca avem de-a face cu un flagship e confirmat de procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 aflat la interior. De remarcat si incarcarea ultra rapida, poate cea mai rapida de pe… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

