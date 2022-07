Stiri pe aceeasi tema

- Motorola Edge 30 Ultra ar trebui sa debuteze in aceasta luna, fiind un flagship superior lui Motorola Edge 30 Pro. Este de asemenea primul telefon cu camera de 200 de megapixeli, premiera disputata si cu Xiaomi, care ar avea senzorul pregatit pentru un Xiaomi 12T Pro. Motorola Edge 30 Ultra va avea…

- Motorola Moto X30 Pro va fi urmatorul telefon flagship Motorola, asteptat sa debuteze chiar in aceasta luna. Va avea un senzor foto de 200 de megapixeli, cu marime de 1/1.22 inch. E vorba cel mai probabil despre un Samsung ISOCELL HP1. Cunoscut si sub numele de cod Motorola Frontier, Moto X30 Pro va…

- E drept ca Huawei a adus la evenimentul sau din Istanbul noi telefoane Nova, dar nu sunt cele la care ne asteptam. Nu am primit un Nova 10 si Nova 10 Pro, ci Nova Y70 si Nova Y90. Totusi Derek Yu, oficial al companiei a confirmat ca vom avea alte modele Nova la toamna. Intre timp scaparile lui Nova…

- Unul dintre primele telefoane care si-au adjudecat procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 atunci cand a fost anuntat este pliabilul Moto RAZR 3. E drept, mai degraba la nivel de zvonuri si teasere, decat ceva batut in cuie. Cert e ca scaparile nu au lipsit, el culminand cu un video hands on cu telefonul,…

- Se stie de ceva vreme ca Motorola este in pole position pentru a lansa primul telefon cu camera de 200 de megapixeli. Am avut de altfel si scapari ale sale, sub numele de cod Frontier. Ei bine acum Moto a confirmat in sfarsit sosirea acestui flagship, care va debuta in luna iulie a acestui an. Motorola…

- ZTE a lansat pe 9 mai un flagship din gama Axon, ZTE Axon 40 Ultra, al carui selling point este camera selfie ascunsa sub ecran. ZTE face asta din acelasi motiv ca Samsung cu Galaxy Z Fold 3: pentru o imersiune mai mare in imaginea afisata pe ecran. Avem de-a face aici cu un smartphone cu dimensiuni…

- vivo isi continua parteneriatul cu FIFA si dupa ce a avut X60 Pro telefon oficial EURO 2020, acum il va avea pe vivo X80 ca telefon oficial FIFA World Cup 2022. Terminalul va debuta global in data de 8 mai si e vorba aici despre un smartphone cu procesor MediaTek Dimensity 9000. Exista si o varianta…