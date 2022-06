Motorola RAZR 3 îşi dezvăluie preţul; Telefonul pliabil va sosi în iulie Motorola e gata sa scrie un nou capitol in istoria telefoanelor pliabile, odata cu lansarea lui Moto RAZR 3. El a avut deja scapari sub forma de randari si fotografii, iar acum apare cu pret, data de lansare si cateva detalii in plus. Hai sa vedem ce e nou. Moto RAZR 3 ar urma sa coste 1149 euro pe Batranul Continent. Asta inseamna ca RAZR 3 va fi mai iefitn decat RAZR 5G, care a debutat in Europa la pretul de 1399 de euro. De aceasta data Moto chiar a pus dotari de top pe telefon, nu specificatii midrange sau high midrange. Pliabilul e gandit sa concureze cu Samsung Galaxy Z Flip 3 sau chiar… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

