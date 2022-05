Motorola RAZR 3 apare în primele fotografii hands on, ar putea debuta în vară A trecut ceva vreme de cand Motorola nu a mai lansat un telefon pliabil si credeam ca a abandonat acest segment. Compania ne-a propus un Moto RAZR in 2019 si un Moto RAZR 5G in 2020, dar in 2021 a sarit peste o lansare de genul. Acum revine, tot cu un format de elefon pliabil cu clapeta, iar primele imagini cu ele au aparut in weekendul trecut. Cunoscut ca Motorola RAZR 3, Motorola RAZR 2022 sau cu numele de cod „Maven”, telefonul se duce mai mult inspre directia unui Samsung Galaxy Z Flip 3 ca design. Are ecran extern mult mai mare, poate chiar mai mare decat al rivalului de la Samsung, vine… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OPPO e pe drumul cel bun pe piata pliabilelor, dupa ce Find N a fost bine primit si considerat o alternativa solida inclusiv la Galaxy Z Fold 3. Acum pregateste si un telefon pliabil cu clapeta, care ar urma sa fie foarte ieftin. Noul model va concura cu Huawei P50 Pocket si Samsung Galaxy Z Flip 3,…

- Auzisem de ceva vreme ca Samsung ar fi in sfarsit gata sa ne ofere un upgrade consistent pentru camerele de pe telefoanele pliabile ale lui 2022 si iata ca acest lucru se intampla. Un zvonac bine conectat din Coreea de Sud are insideri in cadrul Samsung care i-au confirmat ca Galaxy Z Fold 4 va folosi…

- Dupa Samsung, Huawei, Motorola, OPPO, acum si Vivo intra pe piata telefoanelor pliabile, odata cu debutul lui Vivo X Fold. Terminalul are un ecran intern de 8 inch si unul extern de 6.53 inch, iar formatul sau e similar cu cel al lui Samsung Galaxy Z Fold 3. Are totusi o camera mult mai puternica si…

- Samsung a facut promisiuni curajoase legate de seria Galaxy A din anul 2022. Mai toate telefoanele din gama trec la camere cu stabilizare optica, iar Galaxy A73 face chiar trecerea la o camera de 108 megapixeli. Ei bine chiar acest telefon tocmai a scapat pe web sub forma unei prime imagini, pe care…

- Dupa ce Sony Xperia 1 IV , flagship-ul Sony pe anul 2022 a avut cateva scapari destul de detaliate, acum e momentul ca noul telefon midrange al japonezilor sa paseasca in lumina reflectoarelor. E vorba despre Sony Xperia 10 IV, care tocmai a aparut pe web multumita unui leak semnat @OnLeaks. Sursa a…

- Dupa ce a lansat seria de flagshipuri Samsung Galaxy S22 , acum Samsung se orienteaza si spre segmentul midrange. Compania sud coreeana tocmai a lansat noi modele din gama Galaxy A, mai precis Samsung Galaxy A13 si Galaxy A23, care au cateva dotari in comun. De remarcat ca acestea sunt modele 4G si…

- Oppo are planuri mari pentru finalul de luna februarie si da, implica si noul sau flagship, Oppo Find X5 Pro. Compania chineza a confirmat data de 24 februarie drept cea cand va anunta seria Find X5, iar un nou teaser postat pe web indica si sosirea altor dispozitive la acea data. E vorba despre o tableta,…

- Nici nu s-a racit bine lansarea lui Samsung Galaxy S22 Ultra si deja discutam despre urmatorul flagship Samsung. Nu, nu Galaxy S23, ci Galaxy Z Fold 4. Conform unor surse din Coreea de Sud, terminalul va pastra diagonala si va integra un slot pentru S-Pen. Samsung Galaxy Z Fold 4 pare a urma modelul…