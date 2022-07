Motorola RAZR 2022 apare într-un clip video promoţional Motorola RAZR 2022 e cu un pas mai aproape de lansare, dupa ce a scapat pe web intr-un clip video convingator si in cateva fotografii in mana unui oficial. Daca acel clip e o scapare veritabila, ei bine fotografiile au fost dezvaluite chiar de catre un oficial Lenovo. E vorba despre Chen Jin (general manager Lenovo Mobile China), care a postat fotografii cu el tinand telefonul in mana. Cunoscut pentru o perioada si drept Moto RAZR 3, telefonul schimba putin formatul fata de predecesorul Moto RAZR 5G. Nu mai are barbie, iar ecranul extern este acum mai mare, avand o diagonala de 3 inch. Si telefonul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

