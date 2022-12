Motorola îşi prezintă noul telefon flagship, Moto X40 pe 15 decembrie Daca in 2021 Motorola a prezentat primul telefon cu procesor Snapdragon 8 Gen 1 pe 1 decembrie, acum a mai asteptat putin pana la un nou flagship. Astfel, Motorola X40 va vedea lumina zilei pe 15 decembrie, cu un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 la interior. Motorola X40 va fi precursorul unui Motorola Edge 40 Pro in Europa, de aceea ne intereseaza direct. Pentru inceput, telefonul debuteaza pe 15 decembrie in China, iar teaserele de pe Weibo includ doua smartphone-uri, unul cu un orificiu decupat in ecran si altul fara. In al doilea caz e probabil o camera selfie ascunsa sub ecran, asa cum… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

