Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi a introdus o noua metoda de incarcare la distanța, Mi Air Charge. Aceasta le va permite utilizatorilor sa iși incarce dispozitivele fara cabluri sau standuri de incarcare wireless. Xiaomi a anunțat ca sistemul poate incarca dispozitive „pe o raza de cațiva metri”. In prezent, tehnologia Xiaomi…

- Compania chineza Xiaomi, unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri, a prezentat o tehnologie numita My Air Charge prin care, spune compania, pot fi încarcate wireless de la distanța mai multe dispozitive. Au mai fost companii care au demonstrat încarcare fara fir de la distanța,…

- LG are in vedere ieșirea de pe piața smartphone-urilor in 2021, dupa ce a pierdut aproximativ 4,5 miliarde de dolari in ultimii cinci ani. Kwon Bong-seok, CEO LG a trimis zilele trecute un mesaj catre toți angajații, acesta susținand ca “va avea loc o mare schimbare” in segmentul smartphone. “De vreme…

- Un proiect national lansat de ASAP va fi pus in practica de catre Primaria Sectorului 6 si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, aducand astfel colectarea selectiva in scolile din Romania.

- Compania de asigurari SIGNAL IDUNA Romania anunța introducerea serviciului propriu de telemedicina in planurile de asigurare pentru portofoliul de clienți corporate. Acest beneficiu poate fi adaugat planului de asigurare deja existent sau viitor și ofera acces la experți medicali pentru consultații…

- Lanțul de retail Lidl anunța ca va dubla in acest an primele de Craciun pe care le va acorda angajaților din Romania. Totodata, a introdus in pachetul salarial al angajaților o asigurare de viața care acopera imbolnavirea de COVID-19. Potrivit unui comunicat al companiei, investiția totala a retailerului…

- Lidl dubleaza primele de Craciun pentru angajați, drept mulțumire pentru ”dedicarea” din ultimele luni. Retailerul ofera și o asigurare care acopera imbolnavirea de COVID-19 Lanțul de retail Lidl anunța ca va dubla in acest an primele de Craciun pe care le va acorda angajaților din Romania.…

- Counterpoint Research a publicat „Trust Rankings”, o ierarhie a brandurilor de smartphone-uri cu Android in functie de increderea pe care producatorii o reprezinta, ierarhie realizata prin analizarea mai multor criterii, inclusiv din zona de enterprise. Compania de analiza Counterpoint Research…