Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a redus miercuri pretul motorinei cu 9 bani/l, acesta coborand la un nivel inferior celui de 7 lei/l pentru prima data de la declansarea razboiului din Ucraina, Un pret inferior celui de 7 lei/l la motorina standard este practicat deocamdata intr-o singura statie Petrom din Capitala, cea de […] The post Motorina s-a ieftinit. Prețul, la cel mai redus nivel de la declansarea razboiului din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .