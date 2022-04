Stiri pe aceeasi tema

- Motorina s-a scumpit din nou și ajunge sa coste cu aproape 90 de bani pe litru mai mult decat benzina. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților a crescut din nou prețul motorinei, dar prețul benzinei a ramas neschimbat. Diferența de preț dintre benzina și motorina se adancește. In ultima…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, prețul petrolului a urcat luni la maximele ultimelor trei saptamani. Situația a survenit pe masura ce au crescut temerile legate de aprovizionare la nivel mondial.Prețul petrolului ajunge din nou la cote alarmante. Principalul motiv este criza tot mai grava din Ucraina…

- Preturile motorinei au ajuns marti mai scumpe cu circa 60 de bani decat ale benzinei, conform datelor publicate pe site-ul Monitorul preturilor la carburabnti, gestionat de Consiliul Concurentei.

- Dupa ce benzina și motorina au ajuns sa fie in jur de 8 lei/litru, carburanții incep ușor, ușor sa se ieftineasca dupa aproape o saptamana de la scumpiri. Cat costa astazi, 18 martie, litrul de benzina și de motorina.

- In ultimele zile am asistat la o creștere a prețurilor carburanților la pompa. Creșterea prețurilor la pompa la carburanți, probabil a venit ca un raspuns la criza din Ucraina. Turbulențele din statul vecin vor exercita o „presiune suplimentara” asupra prețurilor pe masura ce evenimentele se intensifica,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) precizeaza ca evoluțiile economice regionale generate de situația din Ucraina au un impact semnificativ asupra prețurilor la petrol și produselor derivate din acesta. Doar in primele 8 zile ale lunii curente cotațiile Platts s-au majorat cu…

- A devenit un lix sa mai mergi la pompa si sa alimentezi cu benzina sau cu motorina. Pretul combustibilului s-a dus in 7 lei / litru. Estimarile analistilor sunt foarte pesimiste. Mergem spre 8 lei, mai ales ca tensiunile de la granita cu Ucraina urca pretul barilului. Suntem in asteptarea unor masuri…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…