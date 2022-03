MOTORINA ar putea fi raționalizată în Europa: „Lumea a intrat în război cu stocuri scăzute” MOTORINA ar putea fi raționalizata in Europa: „Lumea a intrat in razboi cu stocuri scazute” MOTORINA ar putea fi raționalizata in Europa: „Lumea a intrat in razboi cu stocuri scazute” La nivel european și chiar global piețele sunt intr-un deficit de motorina, de aceea acest combustibil se scumpește accentuat. Traderii mari vorbesc despre un “deficit sistemic” și nu se sfiesc sa enunțe o posibila raționalizare a acestui carburant in Europa, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

