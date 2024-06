Stiri pe aceeasi tema

- Un accident violent a avut loc, miercuri la orele amiezii, pe drumul national 71, pe raza orașului Fieni. In coliziune au fost implicate doua autoturisme, conduse de șofer incepator, de doar 18 ani, din Buciumeni, și de un barbat din Fieni, in varsta de 66 de ani. In urma impactului, șoferul de 18 ani…

- Unul dintre accidente a avut loc duminica seara, pe un drum judetean din afara localitatii Sperieteni din judetul Dambovita. „Din primele verificari efectuate, politistii au stabilit ca un tanar, de 19 ani, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 721 A, in afara localitatii Sperieteni, ar fi pierdut…

- Un accident violent s-a produs, joi seara, pe drumul comunal 49, pe raza comunei Comișani, dupa ciocnirea dintre un ATV și un autoturism. In urma impactului, conducatorul ATV-ului a fost ranit. Acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. ,,Din primele cercetari efectuate, polițiștii…

- Un barbat din Branești a fost batut, luni, pe o strada din Pucioasa, de catre un alt barbat, de 53 de ani, din comuna Buciumeni. In urma loviturilor primite și a ranilor suferite, victima a fost transportata de spital pentru ingrijiri medicale. In schimb, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Pe…

- Un accident violent s-a produs duminica seara, pe raza satului Marcești, intre un autoturism și un motociclu. In timp ce se deplasa pe drumul județean 720 A, o șoferița, din Baleni, ar fi lovit un motociclu, condus de un tanar, din comuna Dobra. In urma puternicului impact, atat șoferița, cat și barbatul…

- Un motociclist a ajuns la spital, marți, dupa ce a agațat portiera unei mașini, deschisa de un șofer neatent. Accidentul s-a produs pe strada Independenței, din orașul Pucioasa. Un barbat din Pucioasa, in timp ce ar fi staționat cu autoturismul ar fi deschis ușa mașinii fara sa se asigure, iar in acel…

- Miercuri, 10 aprilie, polițiștii au intervenit pe D.N. 18, in localitatea Tauții de Sus pentru soluționarea unui accident rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 34 de ani din Tauții Magherauș, care conducea un autoturism dinspre orașul Baia Sprie inspre municipiul…