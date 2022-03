Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi mare pentru bețiva care a omorat cu mașina doua fete aflate pe trotuar Judecatorul a incercat sa scape de dosar, insa șefii l-au obligat sa ia o decizie Marcela Leonte, șoferița beata, este libera, pe strazi

- Un barbat in varsta de 50 de ani, acuzat ca și-a omorat concubina in bataie, și-a primit recent sentința de la Magistrații Tribunalului Vrancea. Barbatul era recidivist și a mai facut inchisoare in trecut, tot pentru omor. Condamnat la inchisoare pe viața Pe langa crima, barbatul mai este acuzat și…

- Medicii Spitalului Municipal Brad au alertat Politia, dupa ce un tanar de 26 de ani din localitate a ajuns la spital si le-a spus ca are nevoie de ajutor, fiind injunghiat cu un cutit de tatal sau, informeaza News.ro . Ulterior, agresorul a fost arestat preventiv. Politia a fost sesizata la 112 de un…

- Seful Politiei Capitalei este acuzat ca, prin refuzul de a spune unde mergea politistul care a spulberat joi doua fetite pe o trecere de pietoni, incearca sa musamalizeze cumplitul accident. Procurorii care investigheaza cazul l-au pus pe agentul vinovat de producerea tragediei sub control judiciar…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a incasat una dintre cele mai mari pedepse pentru producerea unui accident mortal, in condițiile in care era și baut la volan. Marius Ovidiu Voda, de 25 de ani, din Cornu Luncii, a provocat un accident in centrul stațiunii Vatra Dornei, dupa ce a intrat ...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta vor analiza zilele acestea masura preventiva arest preventiv in cazul unui fost angajat al Politiei Militare din Tulcea. Barbatul este acuzat de trafic de droguri de risc si de mare risc in forma continuata si a fost condamnat in prima instanta la cinci ani…

- De precizat ca la unul dintre termenele trecute, instanta a admis proba cu martorii ... pseudominul Scatiu si ... pseudominul Colibiri si a constat statutul de martor amenintat ... si ... si a dispus ascultarea fara ca ... sa fie prezent in sala de judecata, prin intermediul mijloacelor audiovideo de…

- Un ofițer al sectorului de Poliție Botanica a fost reținut de CNA pentru o mita de 3500 de euro. Acesta ar fi cerut și primit mita de la un barbat pentru a-l scuti de raspundere penala intr-un dosar pornit pe huliganism. Potrivit denunțatorului, propunerea a venit din partea ofițerului care l-a contactat…