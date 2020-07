Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Un accident rutier grav s a petrecut in judetul Suceava. Evenimentul rutier s a soldat cu trei victime, dintre care una a decedat.Un accident rutier grav s a petrecut in judetul Suceava.O masina a intrat intr un stalp, pe raza localitatii Panaci. In accident sunt implicate 6 persoane. Dintre acestea,…

- Un barbat de 63 de ani, director tehnic al SC Civica Group SA, și-a pierdut viața in cursul dimineții de marți, in urma unui grav accident petrecut pe șoseaua de centura a municipiului Suceava. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, barbatul a ramas incarcerat la volanul mașinii sale, in stare…

- Traficul rutier este intrerupt marti pe drumul de centura al municipiului Galati, dupa ce in urma unui accident rutier o autoutilitara a rupt o teava de gaze, noteaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor ISU Galati, doua autospeciale de la Detasamentul de Pompieri Galati au intervenit pentru asigurarea…

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier petrecut in aceasta seara la ieșirea din Suceava spre Plopeni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident sunt implicate doua persoane din care care una este incarcerata. Intervin pompierii militari cu o autospeciala…

- Un accident rutier grav s a produs la iesire din Suceava spre Patrauti, pe varianta. In urma impactului o persoana a decedat.Un accident rutier intre doua masini, s a produs la iesire din Suceava spre Patrauti, pe varianta. O persoana este incarcerata.In accident sunt implicate trei persoan, inclusiv…

- Un grav accident rutier in care a fost implicata o cisterna incarcata cu lapte a avut loc in aceasta dimineața. Evenimentul s-a produs pe DN 17, la ieșirea din județul Suceava, pe raza comunei Poiana Stampei (Pasul Tihuța). Pompierii militari cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanța…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 2E, intre localitatile. Falticeni si Gura Humorului, judetul Suceava, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autocamion si un autoturism.Din primele informatii, in urma impactului, doua…