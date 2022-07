Motociclistul care a intrat cu motocicleta in mare la Vama Veche, sanctionat de politisti

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment O femeie, in varsta de 41 de ani, in arest la domiciliu pentru inșelaciune in forma continuata in domeniul construcțiilor iulie 27, 2022 09:12 In urma administrarii probatoriului in dosarul penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Roșiori de Vede și acțiunii de la…

- Posturi disponibile, la IPJ Timiș. Cei care vor sa se faca polițiști sunt așteptați sa depuna dosarele online, iar examenul scris va avea loc in 3 septembrie. In total, 60 de posturi vor fi scoase la concurs.

- La data de 24 iunie 2022, in jurul orei 15.30, pe strada Calarași din Sebeș, un tanar de 22 de ani, din Sebeș, județul Alba, in timp ce conducea o motocicleta a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 41 de ani, din comuna Daia Romana.In urma accidentului motociclistul a suferit…

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost amendat de politisti dupa ce a fost implicat intr un accident usor in Bucuresti.Astfel, Traian Basescu a fost amendat cu 3 puncte de penalizare si cu o amenda de 580 de lei. Sanctiunea afost data pentru neasigurare la schimbarea directiei de mers.Reamintim ca,…

- La data de 20 mai 2022, in jurul orei 17,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe DJ 762, pe raza comunei Vidra, au efectuat semnal de oprire unei motociclete care nu avea aplicate placuțe de inmatriculare. Conducatorul acestuia nu a oprit la semnalul polițiștilor, iar…

- Un conducator auto, in varsta de 71 de ani, a decedat, vineri, dupa ce a accident mortal un motociclist, de 52 de ani, in zona Hanului Lugojana, pe DN 68 A, a informat IPJ Timis. Motociclistul ucis de șoferul in etate era preot in Luncanii de Jos, comuna Tomești. Fii la curent cu cele mai…

- La data de 16 mai a.c., in urma unei acțiuni pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un șofer de microbuz, pe DN31, in localitatea Ciocanești, județul Calarași, in timp ce efectua transport public de persoane, fara a elibera bilele de calatorie…