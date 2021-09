Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul milionar Cobra Tate a fost reținut de oamenii legii chiar in Spania. Fostul pretendent al Lidiei Buble a fugit de polițiști in momentul in care aceștia au incercat sa-l opreasca in trafic, insa milionarul nu s-a oprit sub nicio forma la semnalele acestora. Ce s-a intamplat apoi cu Cobra Tate?

- Din datele anchetatorilor, barbatul de pe trotineta l-a lovit pe motociclist in spate și apoi a incercat sa fuga. A inceput o urmarire in trafic, iar cand a reușit sa-l prinda, motociclistul și-a dat casca jos și a aruncat-o in conducatorul trotinetei, spun anchetatorii. Victima s-a dezechilibrat și…

- O urmarire intre poliție și o ambulanța furata de la un spital din statul New York s-a incheiat in golful Irondequoit. Femeia care a furat ambulanța de la un spital din orașul Utica duminica dimineața a reușit sa fuga mai bine de 160 de kilometri inainte de a plonja in apa, relateaza BusinessInsider.…

- Italianca Valentina Miozzo este ghid turistic și cam toata viața și-a petrecut-o pe drumuri, fiind plecata de acasa cam șase luni pe an. Pandemia și situația grea prin care a trecut Italia anul trecut din cauza Covid-19 au adus-o insa in situația a nu mai putea sa iși desfașoare activitatea, arata CNN.…

- Un sofer care conducea cu viteza peste limita legala a fost urmarit zeci de kiloemtri pe DN1, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agenților și a fugit. Polițiștii din Prahova l-au reținut și au constatat ca barbatul nu are permis de conducere.

- Ploiesti, 12 iun/ Agerpres/- Un sofer care a fost urmarit pe politistii din Prahova zeci de kilometri pe DN 1, dupa ce a fost depistat conducand cu o viteza peste limita legala, a fost retinut, in urma cercetarilor stabilindu-se ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Un pasager aflat la bordul unui zbor din Los Angeles in Nashville a incercat sa intre in cabina pilotilor. Echipajul de la bord si alti pasageri au reusit sa il imobilizeze pe barbat pana la sosirea agentilor FBI.