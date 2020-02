Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Arta al Romaniei lanseaza o noua campanie, de data aceasta dedicata sensibilizarii populatiei la problemele pe care persoanele fara adapost le intampina in sezonul rece. Intitulata "La adapostul artei", campania se va derula in perioada 12-29 februarie 2020 in parteneriat cu organizatia…

- Bancile din Romania lanseaza campania de informare #DreptulLaBanking, prin care isi propun sa imbunatateasca dialogul cu publicul larg despre rolul pe care il au bancile si despre cum pot utiliza romanii serviciile bancare. Campania face referire la nevoile personale al romanilor, precum achizitia…

- Bancile din Romania au lansat marți campania de informare și conștientizare #DreptulLaBanking, prin care iși propun sa imbunatațeasca dialogul cu publicul larg despre rolul bancilor și despre toate instrumentele incluse simbolic in #DreptulLaBanking.Campania #DreptulLaBanking vorbește despre…

- In efortul de a raspunde provocarilor legate de poluarea din orașe și scaderea emisiilor de carbon, eMAG alaturi de Sameday, lanseaza, in premiera pentru piața romaneasca, serviciul eMAG Green Delivery, bazat pe livrarea coletelor cu automobile 100% electrice. Noul serviciu va fi activ pentru livrarea…

- PES activists Romania a organizat sambata, 18 ianuarie 2020, la Bucuresti, Forumul Național PES activists Romania. Tematica aleasa, „Un nou contract social european – 300 de activisti pentru un mesaj de stanga european“, a generat o dezbatere interactiva cu privire la proiectele de politici publice…

- Mihai Constantinescu n. 4 ianuarie 1946, Bucuresti, RS Romania ndash; d. 29 octombrie 2019, Bucuresti, Romania a fost un cantaret roman de muzica usoara. A absolvit Institutul de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti in anul 1973. In anul 1972, termina Scoala Populara de Arta, clasa Florica Orascu.…

- Dupa 30 de ani: Impactul multinaționalelor asupra economiei romanești. Cum s-a transformat industria Pe masura ce industria grea din Romania a disparut, pusa pe butuci dupa privatizari dubioase si vanzari succesive, in tara noastra au intrat rand pe rand, multinationalele. Campania ″După…

- Free Now se lanseaza in Romania cu 100.000 de curse gratuite si 50% reducere la platile cu cardul, aceasta urmand sa inlocuiasca aplicatia Clever, care va continua sa functioneze o perioada in paralel cu noua aplicatie, a informat compania intr-un comunicat, conform News.ro.”Free Now, parte…