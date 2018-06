Motociclişti spulberaţi de şoferi neatenţi Primul accident a fost pe soseaua Mihai Bravu, din Capitala. Soferul unei masini nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers si a intors brusc. Un motociclist care circula regulamentar nu a mai putut evita impactul si s-au ciocnit. In urma loviturii motociclistul a fost ranit si a fost transportat la spitalul Bagdasar. Celalalt accident s-a petrecut pe soseaua Oltenitei, in zona Popesti - Leordeni. Si aici, soferul nu s-a asigurat la schimbarea directiei si l-a lovit pe motociclist. Dupa ce l-au examinat, medicii de la SMURD au decis sa-l trimita la spital pentru mai multe investigatii. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

