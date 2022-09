Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, vineți, la Timișoara. Un barbat, in varsta de 68 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca din municipiul Timișoara, dinspre bulevardul Cetații inspre strada Grigore Alexandrescu, iar la intersecția cu strada Ioan Plavoșin a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune…

- Astazi, 27 august 2022, in jurul orei 12.55, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gheorghe Barițiu, din Municipiul Turda. Din primele date, coliziunea fața-spate s-ar fi produs intre un autoturism condus de barbat in varsta de 29 de ani, din Alba Iulia și un autoturism condus…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, a condus un microbuz pe strada Calea Timișoarei din localitatea Dudeștii Noi, iar la intersecția cu strada Calea Sanandreiului a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat, in varsta de 44 ani, care circula regulamentar. In urma impactului a rezultat…

- Update: In timp ce conducea autoturismul dinspre strada Nimfelor, catre bulevardul Republicii, o șoferița in varsta de 66 de ani a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus dinspre bulevardul Republicii catre strada Horticolei, de un buzoian in varsta de 34 de ani. In urma impactului, buzoianul…

- Accident de circulație, in Calea Șagului din Timișoara. O biciclista in varsta de 37 de ani a ajuns la spital dupa ce a traversat strada pe roșu, pe bicicleta, și a fost lovita de o mașina.

- Un accident in urma caruia o tanara in varsta de 23 de ani a ajuns la spital a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Timisoara. Tanara a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada pe bicicleta. Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe Calea Circumvalațiunii din ... The post Accident…

- In data de 16 iunie 2022, un tanar in varsta de 29 de ani din municipiul Alba-Iulia, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN7 dinspre Deva spre Simeria, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de autoturismul care se deplasa in fața sa, condus regulamentar de un barbat in varsta…