Motociclist vitezoman prins cu 124 km/h în Tulcea Un motocilist a fost prins in municipiul Tulcea in timp ce conducea cu viteza de 124 km/h, pe un sector de drum cu limita maxima de viteza de 50 km/h. Polițiștii i-au dat amenda și i-au suspendat dreptul de a mai conduce in urmatoarele șapte luni. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

