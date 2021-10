Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp pe drumul național 1 C Baia Mare – Satu Mare, pe raza orașului Tauții Magherauș. Din primele informații se pare ca in accident sunt implicate doua autoturisme, iar trei persoane au fost ranite. Nicio victima nu este incarcerata. Traficul rutier…

- Pompierii militari au intervenit cu doua ambulante SMURD, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) cu un echipaj.Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, trei persoane din autoturismul…

- Un accident rutier a avut loc la intrarea in Sanmihaiu Roman dinspre Sacalaz. Un motociclist a fost ranit și a primit primul ajutor de la alți participanți la trafic, printre care se afla și o femeie medic chirurg. The post Motociclist ranit intr-un accident la intrarea in Sanmihaiu Roman appeared first…

- Accident rutier grav la intrare in Mangalia.Un accident rutier s a produs marti seara, la intrare in Mangalia, zona Kaufland. Potrivit SAJ Constanta, o victima motociclist se afla in stop cardio respirator. Medicii efectueaza protocolul de resuscitare. O alta victima prezinta fracturi multiple.La fata…

- O femeie in varsta de 56 ani a fost grav ranita dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune, vineri, cu un autocamion, pe DN 12C, in localitatea Tasca. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a fost preluata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta.…

- O femeie in varsta de 56 ani a fost grav ranita dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune, vineri, cu un autocamion, pe DN 12C, in localitatea Tasca din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a fost preluata de un echipaj al Serviciului…

- Doua accident rutiere s-au produs in interval de nici 30 de minute pe drumul național 1 C Baia Mare – Satu Mare. Primul eveniment rutier a avut loc intre Ilba și Cicirlau. Doua mașin s-au ciocnit, una dintre acestea ieșind in decor. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului Județean de…

- Grav accident rutier pe strada Granicerilor din Baia Mare. Din cauza unei manevre gresite, un TIR a agațat firele de troleibuz, a rupt un stalp de electricitate. Remorca s-a desprins si a cazut pe carosabil. Traficul in zona este ingreunat. Source