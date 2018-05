Motociclist rănit grav pe DN1, între Cluj şi Oradea Circulatia rutiera a fost oprita in ambele sensuri ale DN1 Cluj-Napoca - Oradea, in zona localitatii Bucea, judetul Cluj, din cauza unui accident. In urma evenimentului rutier, in care au fost implicate o motocicleta si un autoturism, o persoana a fost ranita. "Este vorba despre un motociclist in varsta de 31 de ani care a intrat intr-o curba cu viteza excesiva, a patruns pe contrasens și s-a lovit de doua mașini care circulau regulamentar. In urma impactului motociclistul a fost grav ranit, fiind preluat de un elicopter SMURD. Nu a putut fi testat cu etilotestul. Ceilalți doi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

