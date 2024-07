Motociclist rănit după un accident pe DN 59, în Timiș Accident de circulație in aceasta dupa amiaza, pe șoseaua care leaga Timișoara de Moravița. Un motociclist a ajuns la spital. „Un barbat in varsta de 66 de ani a condus un autoturism dinspre localitatea Șag inspre localitatea Jebel, iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un motociclu condus de catre un […] Articolul Motociclist ranit dupa un accident pe DN 59, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

