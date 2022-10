Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, luni, la intersecția strazii Gheorghe Lazar cu strada Pictor Ion Zaicu. Un motociclist in varsta de 57 de ani a fost ranit dupa ce un șofer neatent i-a taiat calea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Neatentia a mai bagat un motociclist in spital, in urma unui accident produs luni, dupa ora 11. Un barbat, in varsta de 30 de ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazar dinspre strada Gheorghe Dima catre Calea Circumvalațiunii, iar la intersecția cu strada Pictor Ion Zaicu, a efectuat neregulamentar…

- Altercație intre doi participanți la trafic, luni seara, pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara. „In jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara, a avut loc o altercație intre doi barbați, respectiv…

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, a condus un autoturism pe strada Gloria din localitatea Giroc, județul Timiș, iar la intersecția cu strada Muncitorilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto de…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, a condus un autoturism pe Calea Lugojului, dinspre strada Aeroport inspre Calea Dorobanților, iar la intersecția cu strada Victoria, a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 52 de ani, care circula din…

- O femeie in varsta de 59 de ani a decedat, iar un barbat in varsta de 61 de ani a fost ranit, in urma unui accident de circulatie produs in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Nisiporesti. Conform primelor informatii, cei doi pietoni se deplasau pe partea carosabila in momentul in care…

- Astazi, in jurul orei 12:00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Baba Novac, din municipiul Constanta.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre 2 autoturisme, conduse de un barbat de 19 ani, respectiv…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a condus un autoturism pe strada Bucegi din localitatea Chișoda, iar la intersecție cu strada Primaverii nu ar fi cedat trecerea unui autoturism condus de un barbat in varsta de 42 de ani, pe care l-a proiectat intr-un cap de pod. In urma impactului barbatul de 42 de…