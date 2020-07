Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara a ajuns la un acord cu jucatorul Igor Mijajlovic pentru un contract valabil in urmatorul sezon. Jucatorul sarb, in varsta de 36 de ani, varsta implinita pe 3 iulie, a mai evoluat in alb-violet in stagiunea 2017-2018. Mijajlovic cunoaște bine primul eșalon din țara noastra, el mai activand…

- Un scandal intre doi vecini a avut loc in aceasta seara in Calea Girocului din Timișoara. S-au imparțit pumni și picioare intr-un scandal din fața blocului. Un barbat de 50 de ani l-a batut pe un batran de 70 de ani. In urma agresiunii, barbatul de 70 de ani a intrat in stop cardiorespirator, fiind…

- Oamenii legii din Timișoara au descins acasa la un barbat extrem de periculos, care avea acasa o adevarata fabrica ilegala de arme. Acesta producea, complet ilegal, componente și arme. „Polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul I.G.P.R. și polițiștii de la arme, explozivi…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost ranit de un sofer aflat sub influenta alcoolului care a efectuat manevra de mers cu spatele, apoi a parasit locul accidentului, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii din municipiul…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, din Rovinari, Gorj, a fost depistat ieri, in timp ce efectua transport rutier public de persoane, contra-cost, cu un autoturism, pe ruta Rovinari – Balteni, fara a deține autorizație taxi valabila sau copie conforma valabila. Conducatorul auto a fost sancționat conform…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca manifestantul septuagenar imbrancit si ranit de politisti la Buffalo, in statul New York, ar putea face parte dintr-o inscenare, relateaza AFP.

- De Ziua Europei, in 9 mai, polițiștii din Timișoara au oprit un autoturism pentru control. La volan era un barbat care conducea fara a face… „galagie”, pe strada Liniștei. Avea insa alcool „la bord”. Polițiștii au oprit pentru control, pe strada Liniștei din Timișoara, un autoturism, condus de un barbat,…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 48 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Individul a fost sancționat și pentru ca a incalcat restricțiile de deplasare.