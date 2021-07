Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Campulung desfașoara cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a survenit decesul unei femei de 30 de ani. Inițial, in cursul dupa-amiezii, a fost solicitat doar un echipaj medical, la o ferma de animale din comuna…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproximativ 55.000 de lei. Totodata au fost reținute, in vederea suspendarii dreptului de circulație,…

- In seara zilei de 14 iulie, in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Campului din Ștefanești, au efectuat semnal regulamentar de oprire șoferului unui autoturism, care nu s-a conformat, a oprit brusc și a demarat…

- In ultimele 48 de ore, politistii rutieri din Argeș au aplicat 409 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 95.000 de lei. Totodata au fost reținute, in vederea suspendarii dreptului de circulație, 27 de permise de conducere și au fost retrase 15 certificate de inmatriculare. “Recomandam…

- Un barbat din Craiova s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan și a lovit un polițist in timp ce era incatușat. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ dOLJ, in ziua de 17 mai, politisti din cadrul Secției 2 Poliție Craiova și elev din cadrul Școlii de Agenți de…

- Depistat conducand fara drept, dupa ce nu a respectat carantina. In noaptea de 12 mai, in jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Schitu Golești au depistat un barbat de 28 de ani, din Merișani, care conducea un autoturism pe raza comunei Mihaești, avand dreptul de a conduce…

- In noaptea de 03 spre 04 mai, in jurul orei 04.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Poliție Pitești au fost sesizați, de catre un barbat de 81 de ani, din Pitești, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi patruns in curtea locuinței sale. In urma activitaților desfașurate, polițiștii Secției…

- In ultimele 48 de ore, politistii rutieri din Argeș au aplicat peste 350 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproximativ 110.000 de lei. Totodata au fost reținute, in vederea suspendarii dreptului de circulație, 45 de permise de conducere și au fost retrase 7 certificate de inmatriculare.…