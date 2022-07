Stiri pe aceeasi tema

- ORAȘUL SPART… Un barladean satul sa-și repare mașina cam odata pe luna, din cauza strazilor sparte pentru canalizare și neasfaltate apoi, s-a gandit sa protesteze. A „pitrocit” un protest inedit: a fotografiat „strazile groazei” pe unde merge el cu mașina pe care a dat bani serioși și a ajuns acum sa…

- Un taximetrist cu tupeu a ajuns pe rețelele de socializare dupa ce a fost surprins de camera de bord a altui șofer, indignat de cele intamplate. Șoferul mijlocului de transport private a ignorat faptul ca faptele sale s-ar putea transforma intr-o tragedie și s-a bagat in fața unui tramvai cu pasageri…

- O tanara de 18 ani, din Galati, a ajuns la spital deoarece a fost lovita de o masina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla un sofer de 85 de ani. Accidentul a avut loc marti, 31 mai, pe Bulevardul Siderurgistilor, din municipiul Galati. Din primele…

- In urma cu puțin timp s-a emis o avertizare meteorologica in județul Iași. In acest moment este cod portocaliu de vijelie puternica, grindina și descarcari electrice, averse torențiale ce vor cumula 25, 35 l/mp la Iași. Alerta este valabila pana la ora 19:00. Specialiștii recomanda ca oamenii sa evite…

- Politia Municipiului si Politia Locala au intrat pe fir si i-au dus la audieri pe cei care nu au putut justifica de unde au florile. De cateva zile, zonele infrumusetate cu flori in aceasta primavara au inceput sa fie vandalizate de indivizi certati cu legea. Actiunea respectivilor a avut insa un scop…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba efectueaza vineri o vizita oficiala la Bucuresti, in cadrul careia a avut intrevederi cu premierul Nicolae Ciuca si cu omologul sau roman Bogdan Aurescu, dicutiile fiind, evident, legate de razboiul declansat de Rusia si de modul in care Romania isi va oferi…