Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in mediul online a fost distribuit un filmuleț in care apare o intervenție a polițiștilor, oamenii legii avand pistoale indreptate spre un motociclist. „Poliția Țifesti in actiune…Promptitudine…”, este comentariul care insoțește filmulețul postat pe rețeaua de socializare. In imagini se poate…

- Ieri, in mediul online a fost distribuit un filmuleț in care apare o intervenție a polițiștilor, oamenii legii avand pistoale indreptate spre un motociclist. „Poliția Țifesti in actiune…Promptitudine…”, este comentariul care insoțește filmulețul postat pe rețeaua de socializare. In imagini se poate…

- Lacul Amara din judetul Buzau cu o suprafata de 800 de hectare a secat complet din cauza secetei prelungite care se inregistreaza in zona. Acum, pe locul unde alta data puteau fi vazuti pelicani sau alte pasari salbatice, pasc vitele localnicilor. Lacul Amara avea o vegetatie asemanatoare celei din…

- Romania nu mai sperie pe nimeni, iar prima reprezentativa este ultima in grupa de Liga Națiunilor. Infrangerea severa cu Muntenegru din Giulești (scor 3-0) a produs multa tensiune, iar in spațiul public au aparut mai multe zvonuri ca selecționerul Edi Iordanescu ar putea fi demis.

- Momente extrem de dificile pentru o șoferița care s-a rasturnat cu mașina, dupa ce a lovit un cap de pod, la Pufești. Intamplarea nefericita a avut loc in noaptea de joi spre vineri și este impresionanta mai ales prin faptul ca in mașina se afla și copilul in varsta de doar 3 ani al femeii. […] Articolul…

- Un autotren pentru transport autoturisme, inmatriculat in Ucraina, s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 2, la limita judetelor Vrancea si Bacau.Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar mai multe masini care se aflau in autotren au fost avariate in urma incidentului.Politistii spun ca…