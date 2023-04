Stiri pe aceeasi tema

- Morti si raniti in urma a doua evenimente rutiere nefericite. O depasire neregulamentara, dar si neatentia au produs adevarate tragedii. Un barbat in varsta de 35 de ani a condus un autoturism pe DJ 692, dinspre localitatea Sanandrei spre localitatea Carani din județul Timiș, iar la un moment dat s-a…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus o motocicleta pe DJ 591C, dinspre localitatea Sanmihaiu Roman spre localitatea Sacalaz, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 45 de ani, care circula regulamentar. ...…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 17 Martie 2023, ora 18:00, pe E85, in localitatea Pufesti din judetul Vrancea.Din primele informatii, un grav accident rutier a avut loc pe E85 DN2 Adjud Focsani km 216 200m, in localitatea Pufesti unde a avut loc o coliziune intre doua TIR uri…

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe DJ 691, intre localitațile timișene Fibiș și Giarmata. O șoferița in varsta de 19 ani a fost ranita dupa ce a ajuns cu mașina pe contrasens. „O femeie in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata…

- Accident de circulație, vineri dimineața, intre Beregsau Mare și Sacalaz, județul Timiș. Un șofer a fost ranit dupa ce nu a pastrat distanța regulamentara și a lovit un tractor. Mai mult, dupa impact, autoturismul a fost lovit de o alta mașina care circula in aceeași direcție.

- Neatentia la volan a mai produs o victima. ISU Timis si Politia au avut treaba dis-de-dimineata, in urma unui eveniment rutier petrecut in judet. Un barbat, in varsta de 66 de ani, a condus un autovehicul pe DN59 dinspre Beregsau Mare catre Sacalaz, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate…

- Tragedie pe un drum national O femeie si a pierdut viata in urma unui accident rutier, pe DN 6, in localitatea Racarii de Sus, informeaza IPJ Dolj.Oficial de la IPJ DoljIn dimineata zilei de 12 ianuarie a.c., politistii Politiei Orasului Filiasi au fost sesizati cu privire la producerea unui accident…