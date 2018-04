Stiri pe aceeasi tema

Un grav accident de circulație s-a produs, joi dupa-amiaza, in apropiere de Timișoara, mai exact, intre ieșirea de pe autostrada și...

Un grav accident de circulație s-a produs, joi dupa-amiaza, pe soseaua ce leaga comuna Mosnita Noua de Timisoara. Un biciclist a fost lovit de un autoturism.

Un tanar de 14 ani, surdomut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din...

Un accident de circulatie extrem de violent s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe o artera intens circulata din municipiul Timisoara.

Un accident de circulație s-a produs pe șoseaua dintre Giroc și Timișoara, din cauza carosabilului inghețat și a neatenției in conducere.

O cititoare a ziarului "Renașterea banațeana" ne-a relatat situația jenanta in care a fost pusa in timp ce vizita orașul Szeged, infrațit cu Timișoara.

Ștefan Hrușca le propune admiratorilor sai din Banat o intalnire pe pragul primaverii: cele mai indragite melodii folk din repertoriul cantautorului...

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta in intensecția strazii C.A Rosetti cu bulevardul Republicii.O tanara șoferița de 20 de ani din Pitești, aflata la volanul unui VW Polo, se deplasa din direcția Calea Craiovei catre bulevardul Nicolae Balcescu. In intersecție, soferița…