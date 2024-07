Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune dramatica in Capitala. Unui barbat i s-a facut rau in timp ce conducea un autovehicul și a fost vazut de ceilalți participanți la trafic. La fața locului au fost chemate autoritațile care sa acorde primul ajutor victimei.

- Doi femei au fost ranite, miercuri seara, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu alta masina, pe Transfagarasan, in localitatea sibiana Cartisoara. ”Politistii Serviciului Rutier Sibiu intervin la un accident produs pe DN 7C, Transfagarasan, la km. 133+400, in afara localitatii…

- Doi șoferi s-au șicanat in trafic duminica noaptea pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala și unul dintre ei a provocat un accident in care au fost avariate nu mai puțin de 9 mașini, relateaza Antena 3.Accidentul a avut loc in jurul orei 12 noaptea, iar șoferul care l-a provocat a pierdut controlul mașinii,…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate, marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, care conducea o motocicleta, a murit, vineri dimineața, dupa un accident produs pe raza comunei Targșoru Vechi.”In aceasta dimineața, in jurul orei 8.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați despre faptul ca in comuna Targșoru…

