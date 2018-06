Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineața, pe drumul care leaga Timișoara de Reșița, in urma caruia un barbat și fiul sau de 15 ani au ajuns la spital. Incidentul s-a petrecut pe DN 58B, intre localitatile timisene Birda si Voiteg. Vina o poarta un sofer de 36 de ani, care se indrepta […]…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat de 36 de ani. Acesta circula la volanul unui Rover, dinspre Birda spre Voiteg, iar la ieșire din Birda s-a angajat in depașirea unui autotren. La revenirea pe banda sa de mers, conducatorul auto a pierdut controlul volanului și autoturismul…

- Coliziunea frontala intre doua autovehicule s-a soldat cu trei victime. Una dintre ele, din pacate, nu a mai putut fi salvata. Accidentul a avut loc luni dimineata, la kilometrul 240 al DN 1 Brasov-Sibiu, au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, cei care au si transmis faptul ca “in urma impactului,…

- Accidentul de circulație s-a petrecut, marți dupa-masa, la ieșirea din Pișchia spre Murani. Ofata în vârsta de 14 ani a ajuns la spital, dupa ce un șofer nu a respectat semnificația indicatorului STOP.

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident produs de un șofer aflat la volan sub influența alcoolului. Accidentul a avut loc vineri seara pe Dj 103A, la sensul giratoriu de la intrare in Tarlungeni. Potrivit polițiștilor un barbat de 35 ani din judetul Brașov a patruns pe contrasens și a…

- Cinci persoane, printre care si o minora in varsta de 14 ani, au fost ranite dupa ce doua autovehicule s-au ciocnit sambata dupa-amiaza in apropiere de Fantana Mare. Accidentul s-a produs pe drumul european E85, intre Falticeni si Vadu Moldovei, in jurul orei 15.00.In acel moment, Petru Pavel, de ...

- Accidentul a avut loc vineri dupa pranz. Doua masini s-au izbit violent pe soseaua de centura, dupa ce una dintre ele a ajuns pe contrasens. In urma impactului puternic au rezultat cinci victime, dintre care doua au ramas incarcerate pana la sosirea pompierilor. „ISU Timis a fost solicitat sa intervina…

- Accidentul, spun polițiștii, a fost provocat de un barbat in varsta de 72 de ani, aflat la volanul unui Opel. Acesta circula dinspre Sacalaz spre Timișoara, iar la trecerea la nivel cu calea ferata acesta nu a putut opri la timp și a intrat in coloana de mașini ce aștepta la bariera. …