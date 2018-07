Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav aseara, in cartierul Schei. O tanara de 20 de ani, care conducea mașina personala, nu a oprit la o intersectie si a lovit un motociclist, care cricula regulamentar, in varsta de 64 de ani. Potrivit polițiștilor, „șoferița nu ar fi respectat semnificația indicatorului „OPRIRE”, montat la…

- Un scandalagiu din comuna Patrauti, judetul Suceava, care conducea fara permis un BMW prin localitatea de domiciliu a fost depistat in trafic de politisti. Acesta a luat-o la fuga, iar la un moment dat a aruncat o piatra care a spart geamul autospecialei de politie si a lovit usor un politist.

- Un copil de patru ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat de o masina in timp ce se deplasa cu bicicleta. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 16.05, in timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Antipa din municipiul Suceava, ajuns la intersecția cu strada ...

- Ieri, 10 iunie 2018, in jurul orei 16.50, pe DC 59, pe raza localitatii Valea Vintului, un tanar de 29 de ani, din comuna Vintu de Jos, in timp ce circula cu o motocicleta, a pierdut controlul asupra acesteia si l-a acrosat pe un barbat de 35 de ani, ce circula cu o bicicleta, fiind sub influenta bauturilor…

- Doua persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce un tanar din Dambovita, baut si fara permis, a furat masina bunicului si a lovit un autobuz stationat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Marți, in jurul orei 23.50, politistii Sectiei 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe drumul comunal Jidvei – Veseus. Un tanar de 22 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, a patruns ce contrasens si…

- Polițiștii timișoreni spun ca vinovat de producerea accidentului este motociclistul in varsta de 23 de ani. Acesta circula pe bulevardul Eroilor de la Tisa, iar la intersecția cu strada Caraș nu i-a acordat prioritate pietonului, un barbat, care traversa regulamentar pe zebra. L-a lovit pe acesta…

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.