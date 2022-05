Motociclist din Mureșenii Bârgăului rănit grav, în urma unui accident rutier în Livezile In aceasta seara, pe Drumul Național 17, la ieșirea din Unirea inspre Livezile, in zona pieței auto, a avut loc un accident rutier, in urma caruia un motociclist a fost grav ranit. La locul accidentului au intervenit echipajul de terapie intensiva mobila SMURD și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița, dar și echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului (care se intorcea la subunitate), care au gasit motociclistul in stop cardio-respirator. Din fericire, a raspuns manevrelor aplicate astfel ca a fost evacuat in viața la UPU SMURD Bistrița… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Rodna a ajuns luni la spital, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea pe DN 17D, prin localitate, și s-a izbit de un zid de beton. Polițiștii au descoperit ca barbatul era baut zdravan, etilotestul indicand o valoare foarte mare. In aceasta dupa-masa, in urma…

- Polițiștii rutieri din Beclean au intervenit, luni dimineața, la un accident care a avut loc pe Drumul Județean 172, la o trecere la nivel cu calea ferata. La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD, dar și polițiștii. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au intervenit miercuri la un incendiu izbucnit la mai multe anexe gospodaresti in localitatea Galații Bistriței, cu pericol de propagare la o casa. In urma incendiului au ars un grajd și anexele alipite pe o suprafața de aproximativ 250…

- Un barbat din Mureșenii Bargaului a fost reținut și s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au prins miercuri, la volan, deși avea permisul suspendat. Ulterior, acesta a fost pus sub control judiciar. Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au efectuat, miercuri, activitați de supraveghere…

- Un incendiu de vegetație uscata cu extindere la o padure de conifere s-a produs luni seara la ieșirea din localitatea Nușeni spre localitațile Enciu și Bidiu. A fost afectata o suprafața de 12 ha, dintre care 2 ha din liziera unei paduri de conifere. Intervenția, la care au luat parte pompieri militari…

- O femeie din Sibiu a ajuns la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier, pe DN 17, in localitatea Rusu Bargaului. Autoturismul pe care femeia il conducea, a parasit la un moment dat partea carosabila și s-a izbit de un podeț. La locul accidentului au intervenit pompierii…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au intervenit azi noapte la un incendiu izbucnit la o casa de locuit, cu un singur etaj, in localitatea Sebiș. Au fost alertate și SVSU Șieuț, Monor, Șieu. In momentul in care au ajuns echipajele la locul intervenției incendiul se manifesta…