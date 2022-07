Motociclist din Breaza, sub influența alcoolului și fără permis, la spital, în urma unui accident rutier Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Beclean au intervenit astazi la un accident de circulație in Breaza. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din primele date, un barbat de 33 de ani din Breaza, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un tanar de 28 de ani din aceeași localitate. In urma impactului motociclistul a fost ranit fiind necesar transportul acestuia la spital. In urma verificarilor polițiștii au stabilit ca motociclistul deține un permis necorespunzator categoriei de vehicule condus, testarea cu aparatul etilotest indicand totodata faptul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

