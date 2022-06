Stiri pe aceeasi tema

Un motociclist din Odorheiu Secuiesc a decedat, duminica, intr-un accident produs pe DN 13A, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, a informat IPJ Harghita.

Tragedia a avut loc in localitatea Lupeni

- Un grav accident s-a produs luni dupa-amiaza, pe DN 13A in județul Harghita. Din primele date, un motociclist a decedat iar o alta persoana a fost ranita dupa ce au cazut cu motocicleta intr-o rapa. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe…

- Un motociclist din Alba și-a pierdut viața intr-un accident rutier care s-a petrecut astazi, 5 iunie 2022, pe DN 66, la intersecția cu localitatea Tampa, in apropiere de Simeria. Din primele informații, un accident moto a avut loc pe DN 66 Deva-Hațeg, la km 207, in apropierea localitații Tampa, unde…

- Doua persoane au decedat intr-un accident rutier produs joi, pe drumul national DN 11, in localitatea Helegiu. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru, a declarat ca victimele se aflau intr-un autoturism care a intrat in coliziune cu un ansamblu format dintr-un cap…

- Accident mortal in Maramures. Un tanar de 23 de ani din Baia Mare a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism. Un barbat de 43 de ani a murit in urma impactului. foto Astazi dimineața, la ora 07.45, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.J.…

- O femeie, pasagera in unul dintre autoturisme, a fost ranita și transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, șoferul unei autoutilitare a intrat in coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar care ulterior a intrat in coliziune…

- O coliziune intre o motocicleta si un autoturism s-a produs sambata dupa-amiaza in municipiul Buzau, la intersectia Stadionului cu Traian Vuia. Doi tineri care se aflau pe motocicleta au primit ingrijiri medicale.