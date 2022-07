Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar motociclist din judetul Mures a murit, sambata, dupa ce a intrat in coliziune cu un autovehicul pe DN 13, in zona localitatii Feldioara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov.

- Accidentul a avut loc pe DN13 pe raza localitații Feldioara, iar tanarul de 23 de ani din Mureș a fost declarat decedat de catre cadrele medicale ajunse la fața locului, transmite Inspectoratul Județean de Poliție Brașov. La testarea șoferului autoturismului implicat in accident din punct de vedere…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Plopis – Salaj, a decedat dupa ce sotia i-ar fi aplicat mai multe lovituri in torace si abdomen, femeia fiind arestata pentru infractiunea de violenta in familie. Potrivit unei informari de presa data publicitatii marti, de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un sofer de 49 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea DN 52, intre localitatile Furculesti si Alexandria, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat de 58 de ani, aflat la lucru pe un camp de langa municipiul Aiud, a fost grav ranit la unul dintre picioare, care i-a fost strivit de un motocultor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.„Detasamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru acordarea…