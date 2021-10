Motociclist bulgar, rănit într-un accident rutier pe DN5 Un autoturism condus de un batran de 75 de ani a lovit un motociclist bulgar duminica, pe DN 5, in apropiere de Giurgiu. Atat șoferul autoturismului, cat și motociclistul, au avut nevoie de intervenția medicilor, fiind transportați la spital. Evenimentul s-a produs in jurul orei 11 pe sensul de mers spre Giurgiu, iar pompierii sosiți rapid la fața locului l-au gasit incarcerat pe șoferul mașinii implicate. Batranul de 75 de ani era conștient și a fost extras, in siguranța, de pompieri cu ajutorul accesoriilor de descarcerare. Și motociclistul, un cetațean bulgar in virsta de 57 de ani, a avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

